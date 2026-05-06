Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Поморье: последний раз в последний класс

Во всех школах Архангельской области торжественные линейки, посвященные последнему звонку, пройдут 26 мая 2026 года. Подробности у издания «Регион 29»:

- В 2025/26 учебном году выпускные классы оканчивают 18,1 тысячи школьников региона. Из них 13 098 человек завершают обучение в 9-х классах, еще 5002 выпускника — в 11-х классах.

Как сообщили в министерстве образования Архангельской области, 621 выпускник 9-х и 11-х классов обучается в предпрофильных классах математической и естественно-научной направленности.

Среди одиннадцатиклассников сохраняется высокий интерес к предметам технологического и естественно-научного профиля. Для сдачи ЕГЭ школьники чаще выбирают профильную математику, информатику и дисциплины естественно-научного цикла. 

— Сегодня система образования региона дает ребятам все больше возможностей для осознанного выбора дальнейшего пути: от профильных классов до связки «школа – колледж – вуз – предприятие», — отметил исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелёхин.

В Архангельской области продолжается развитие предпрофессионального образования. Сейчас в школах региона работают 150 предпрофессиональных классов, из которых 83 являются инженерными.

Как отмечают в ведомстве, такая система позволяет школьникам заранее познакомиться с будущими профессиями, получить углубленную подготовку и выстроить индивидуальную образовательную траекторию.

23 май 10:30 | : Будни

Главные новости


Ах, гостиница моя. Так когда-то жили
Архангельская городская Дума. Время считать деньги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (241)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20