Поморье: последний раз в последний класс

Во всех школах Архангельской области торжественные линейки, посвященные последнему звонку, пройдут 26 мая 2026 года. Подробности у издания «Регион 29»:

- В 2025/26 учебном году выпускные классы оканчивают 18,1 тысячи школьников региона. Из них 13 098 человек завершают обучение в 9-х классах, еще 5002 выпускника — в 11-х классах.

Как сообщили в министерстве образования Архангельской области, 621 выпускник 9-х и 11-х классов обучается в предпрофильных классах математической и естественно-научной направленности.

Среди одиннадцатиклассников сохраняется высокий интерес к предметам технологического и естественно-научного профиля. Для сдачи ЕГЭ школьники чаще выбирают профильную математику, информатику и дисциплины естественно-научного цикла.

— Сегодня система образования региона дает ребятам все больше возможностей для осознанного выбора дальнейшего пути: от профильных классов до связки «школа – колледж – вуз – предприятие», — отметил исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелёхин.

В Архангельской области продолжается развитие предпрофессионального образования. Сейчас в школах региона работают 150 предпрофессиональных классов, из которых 83 являются инженерными.

Как отмечают в ведомстве, такая система позволяет школьникам заранее познакомиться с будущими профессиями, получить углубленную подготовку и выстроить индивидуальную образовательную траекторию.