Глава Архангельска берет курс на профильное образование

Дмитрий Морев рассказывает:


- Вместе с ведущими предприятиями города мы с каждым годом открываем все больше профильных классов в школах Архангельска. 

 В этом учебном году инженерные классы созданы уже в шести образовательных учреждениях: это школы № 14, 20, 23, 36, 95 и гимназия № 3. Направления разные – строительство, транспорт, инфраструктура, энергетика. Более того, у нас появилась первая профильная инженерная школа - № 95. Она построена и оборудована с учетом данного направления – наш флагман на пятилетку!

  Учебный процесс организован совместно с будущими работодателями: РН-Морской терминал «Архангельск», строительная компания Группа Аквилон, РЖД, Архангельский траловый флот, «Автодороги», Центр судоремонта «Звездочка». На углубленном уровне ребята изучают математику, физику, информатику, проходят практику на производстве, встречаются со специалистами.

  Чтобы в будущем обеспечить город педагогическими и медицинскими кадрами, мы создали профильные классы в пяти школах и гимназиях Архангельска. Это направление в дальнейшем будем усиливать.

  Впервые в этом году был открыт агротехнический класс. Партнером выступил местный агрохолдинг «Беломорье», который курирует десятиклассников школы № 2.

  Для школьников, которые видят свое будущее в правоохранительных органах, на военной или государственной службе также открыты профильные классы.

Стратегический план по ранней профориентации школьников мы будем продолжать и готовы к диалогу с новыми партнерами – предприятиями города.


06 ноябрь 13:39 | : Политика

