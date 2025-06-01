Дмитрий Морев: "Когда-то и я был инженером"

В школах Архангельска на сегодня создано 15 инженерных классов. В них обучается 400 детей по направлениям: строительство, транспорт и энергетика.

Глава областной столицы Дмитрий Морев только рад такому положению дел:

- Я по первому образованию инженер и поддерживаю открытие классов такого профиля благодаря содействию губернатора Александра Цыбульского.

Сейчас инженерные классы есть в гимназии №3, школах №14, 20, 23, 36, 51, 95. Учебный процесс в них организован совместно с работодателями: РЖД, АТФ, ЦС "Звездочка", Автодором и другими предприятиями области.

С 1 сентября в школе № 14 им. Я.И. Лейцингера в партнерстве с ПО "Севмаш" откроется еще один класс технологического профиля.

И появятся первые в Архангельске в школе № 2 им. В.Ф. Филиппова агротехнические классы. Партнером выступит агрохолдинг «Белозорие».

Обучение в профильных классах дает ребятам возможность принять осознанное решение в выборе будущей профессии еще в школе. Будем и дальше развивать и поддерживать это направление в школах.



