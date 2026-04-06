Мальчики Поморья: " Наши руки не для скуки"

В Архангельской области завершился проект «Мастерство для будущих героев-2026», реализованный АНО «Тимуровцы» при поддержке Губернаторского центра «Вместе мы сильнее».

Его участниками стали 50 мальчиков из неполных семей и семей участников специальной военной операции в возрасте от 7 до 12 лет.

На протяжении четырех месяцев участники регулярно посещали столярные мастерские в Архангельске и Северодвинске, где под руководством наставников осваивали основы столярного и электротехнического дела. Ребята учились работать с инструментами и создавать простые изделия — предметы быта, подарки к праздникам и игрушки.

Сами участники проекта отмечают, что занятия стали для них возможностью пробовать себя в работе с материалами и воплощать собственные задумки.

— Мне понравилось, что я сделал винтовку по своему чертежу и что мы придумали, как сделать к ней прицел. Теперь другие ребята тоже делают их на занятиях, — поделился участник проекта Егор.

Как отмечает руководитель проекта Максим Чуров, отдельное внимание уделялось роли наставничества и значению мужской фигуры в жизни мальчиков, которая помогает ребятам получать важный жизненный опыт и формировать отношение к труду.

— За эти месяцы ребята не только научились работать с различными инструментами, но и начали вырабатывать первые мужские качества: ответственность, самостоятельность, умение видеть результат и отвечать за то, что они делают, — подчеркнул Максим Чуров.

Финальным событием проекта стала ярмарка изделий, созданных ребятами своими руками.



