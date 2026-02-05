Вверх
Архангельские страховщики отправили помощь бойцам СВО

Медицинские страховщики присоединились к благотворительной акции «Защитникам от всего сердца». АНО «Губернский центр Архангельской области» совместно со страховой медицинской организацией «Капитал МС» в рамках благотворительной патриотической акции ко Дню защитника отечества «Защитникам от всего сердца» собрали и направили в районы боевых действий медицинские медикаменты и подарки для бойцов СВО. 

На странице штаба «Вместе мы сильнее» опубликованы списки необходимых товаров. Сотрудниками архангельского филиала «Капитал МС»  были собраны все перечисленные необходимые медикаменты. «На собранные коллективом филиала средства удалось закупить необходимые лекарства для участников СВО», - рассказывает директор архангельского филиала «Капитал МС» Мария Будейкина. Как отмечает врач-эксперт филиала Ирина Гурвич, в состав гуманитарной помощи вошли лекарства при болезнях органов дыхания, от насморка, от кашля, антибиотики, а также перевязочный материал.  Особое значение участники акции уделили эмоциональной поддержке. «К 23 февраля собраны сладкие подарки. А дети наших сотрудников подготовили трогательные открытки со словами добрых пожеланий бойцам», - говорит Мария Будейкина.

«Каждый день Центр увеличивает количество благополучателей. Сегодня в нашей работе участвуют все больше неравнодушных компаний и жителей.  В самое ближайшее время бойцы получат помощь», - отмечает руководитель Штаба помощи участникам СВО АНО «Губернский центр Архангельской области» Артем Смолокуров.

Поддержка военнослужащих и их семей является одним из приоритетных направлений работы страховой медицинской организации «Капитал-МС». В целях содействия в получении доступной и качественной медицинской помощи совместно с Фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» компания реализует проекты в регионах по информационному сопровождению участников СВО на всех этапах получения медицинской помощи, включаю медицинскую реабилитацию в рамках ОМС.


19 февраль 07:41 | : Политика

