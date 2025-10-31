Весенняя встреча для семей участников СВО прошла в Архангельске

В первый день календарной весны, 1 марта, в Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась встреча для жен и детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках проекта «Я жду тебя», который реализуют сторонники партии.

Главной целью встречи стало создание теплой и доверительной атмосферы, где женщины могли бы отвлечься от повседневных забот и найти внутреннюю опору. Для них провели психологический тренинг с элементами арт-терапии. Участницы создавали собственные художественные образы, что помогло им по-новому взглянуть на себя, раскрыть внутреннюю силу и подчеркнуть женственность.

Пока мамы занимались творчеством, для детей организовали необычный мастер-класс. Ребята мастерили обереги из природных материалов – корня сосны. Завязывая символические узлы, они вкладывали в них особый смысл: семь узелков по традиции олицетворяют удачу, защиту и благополучие.

Проект «Я жду тебя» призван стать пространством поддержки для семей защитников, где они могут общаться, делиться опытом и получать эмоциональную разгрузку. Организаторы обещают, что такие встречи станут регулярными.

Фото: «Единая Россия»