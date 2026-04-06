Цифра пришла на помощь архангельским осужденным

Уже более года в Поморье функционирует государственная информационная система «Единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация», куратором которого является УФСИН России по Архангельской области. За этот период с помощью цифровой платформы адресную помощь получили уже более 500 человек, освободившихся из мест лишения свободы и состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции.

Единый реестр - это не просто база данных, а эффективный инструмент возвращения человека к нормальной жизни. В нем собрана вся основная информация: от индивидуальных программ ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации до конкретных мер оказанной помощи. Система позволяет отслеживать сроки реализации мероприятий, учитывать индивидуальную нуждаемость каждого обратившегося,  а также фиксировать этапы и  результаты проделанной работы.

Главная задача реестра - наладить мгновенный обмен информацией между всеми субъектами, участвующими в процессе пробации. Это позволяет оценить, в чем именно нуждается человек, обратившийся за помощью, и оперативно оказать ему поддержку - будь то поиск работы, восстановление документов или медицинская помощь.

На сегодняшний день к системе в Архангельской области подключен широкий круг участников: органы социальной защиты и кадровые центры, администрации муниципальных округов и профильные министерства регионального правительства,   общественные организации,  учреждения здравоохранения и образования. Такое межведомственное взаимодействие позволяет решать вопросы комплексно. Например, если человеку требуется профессиональное обучение или лечение, информация об этом через реестр поступает в соответствующее ведомство, что исключает длительную переписку и административные барьеры.

Работа системы регламентирована законом и утверждена постановлением правительства РФ. Документ четко определяет перечень организаций, имеющих доступ к персональным данным, и виды вносимой информации. Для обеспечения безопасности и прозрачности доступ к реестру осуществляется через государственную единую систему идентификации и аутентификации.

Отметим, внедрение Единого реестра пробации стало важным шагом в развитии института пробации в регионе. Цифровизация этого процесса помогает сделать социальную адаптацию граждан более эффективной, что в конечном итоге способствует снижению рецидивной преступности и укреплению безопасности в обществе.

 

20 май 10:26 | : Будни

