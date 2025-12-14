Вверх
Без рецидивов. Пробация уверенно шагает по Поморью

Программа пробации, которая активно реализуется уже в течение двух лет в России, направлена на социализацию и поддержку осужденных и вышедших из мест лишения свободы. Сотрудники УФСИН России по Архангельской области во взаимодействии с государственными, общественными и социально ориентированными организациями оказывают всестороннее содействие попавшим в трудную жизненную ситуацию для их успешной адаптации в обществе. 

В Поморье институт пробации активно развивается, и в рамках исполнения федерального законодательства уже сформирована комплексная программа, призванная помочь людям начать новую жизнь. Он реализуется по трем направлениям - исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация. В течение прошлого года свыше 500 человек уже смогли получить помощь в учреждениях уголовно-исполнительной системы в рамках закона «О пробации». Гражданам восстанавливают документы, помогают с трудоустройством, обеспечивают по нуждаемости вещами и продуктами, и что особенно важно, решают квартирный вопрос, восстанавливая их жилищные права.

Всего за два года для реализации принятого нормативного акта службой исполнения наказаний региона заключено почти 400 соглашений с заинтересованными ведомствами. Это положительным образом сказывается на социализации лиц, ранее отбывавших наказание, в обществе и способствует уменьшению рецидива преступлений. 

В течение 2025 года при участии УФСИН России по Архангельской области были открыты два центра пробации, в которых вышедшим из мест лишения свободы оказывается поддержка. Один из них с января функционирует на базе Центра социальной адаптации лиц, без определенного места жительства и занятий при содействии правительства региона. Второй открылся в конце года на базе автономной некоммерческой организации «Другой формат». В них вышедшим из колоний специалисты помогают справиться с трудностями, которые возникли на свободе. Центры пробации предоставляют гражданам временное место пребывания, а также социальные услуги в соответствии с индивидуальной программой. 

В прошедшем году в работу сотрудников УФСИН России по Архангельской области с заявителями внедрена государственная информационная система «Единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация». Сервис связывает получателя услуг с субъектами пробации и содержит данные о лицах, подавших заявления о применении мер пробации и признанных нуждающимися в оказании содействия. В настоящее время к нему подключены 22 организации Поморья.

15 январь 09:46 | : Будни

