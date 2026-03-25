Врачи, учителя и военные возглавили рейтинг самых уважаемых профессий в России

Врачи, учителя и военные — россияне назвали тройку профессий, вызывающих наибольшее уважение. Данные получены в ходе опроса 1600 экономически активных жителей страны старше 18 лет из 375 населенных пунктов, который проводил сервис SuperJob с 27 апреля по 13 мая 2026 года.

Треть респондентов (30%) заявили, что испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам, медсестрам и другим работникам здравоохранения. По сравнению с аналогичным опросом 2022 года показатель не изменился — тогда медиков также назвали 30% участников.

На втором месте — учителя и воспитатели (11% голосов). Третью строчку рейтинга заняли военнослужащие (10%).

Далее следуют:

  1. инженеры, рабочие и спасатели — по 4%;
  2. ученые — 3%;
  3. космонавты, директора и юристы — по 2%;
  4. дворники, летчики, программисты, менеджеры, строители, шахтеры и финансисты — по 1%.

8% опрошенных считают, что уважения заслуживает любая профессия. Среди других вариантов называли бухгалтеров, поваров, водителей, грузчиков, аграриев, художников, музыкантов, моряков, таможенников и переводчиков.

Женщины чаще мужчин уважают врачей (38% против 22%) и учителей (13% против 8%). Мужчины чаще называли военных (12% против 8%), инженеров (7% против 2%) и рабочих (7% против 1%).

По сравнению с исследованием 2022 года учителя, рабочие и ученые прибавили по 2 процентных пункта. На 3 процентных пункта выросла доля тех, кто считает, что уважения заслуживает любая профессия.

14 май 10:02 | : Будни

