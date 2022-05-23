Актеры, военные, врачи. Красота по профессиям

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, среди представителей каких профессий больше всего красивых мужчин и женщин. В открытых опросах приняли участие 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.
20% россиян считают, что больше всего красивых мужчин среди актеров. На втором месте — военнослужащие с 8% голосов. 6% респондентов считают, что красавцев больше всего в спортивной среде. О красоте мужчин-врачей упоминали 5% ответивших, фитнес-тренеров и рабочих — по 4%. По 2% россиян считают, что самые красивые мужчины работают в МЧС и авиации. Среди других профессий россияне называли барберов, барменов, полицейских, охранников, водителей, программистов, учителей, шахтеров, юристов и проч. 7% считают, что в каждой профессии есть красивые мужчины.
По мнению 23% россиян, привлекательных женщин больше всего среди актрис. 10% опрошенных считают, что красивых женщин больше среди врачей, 9% — среди стюардесс (эта установка с нами еще с советских времен). 6% респондентов уверены, что чаще всего красавицами являются секретари. Больше всего привлекательных среди преподавательниц, продавщиц и женщин, работающих в салонах красоты, — считают по 4%. Среди других профессий с самыми красивыми представительницами россияне называли блогеров, бухгалтеров, спортсменок, официанток, писательниц, поваров, психологов, тренеров, юристов и проч. 13% считают, что в каждой профессии есть красивые женщины.
Мужчины чаще отказывались судить о красоте представителей сильного пола. Женщины же по достоинству могут оценить и мужскую, и женскую красоту. Представительницы слабого пола чаще уверяли, что красавцев больше всего среди актеров и спасателей, а красавиц — среди актрис и стюардесс. В том, что красивых людей больше всего среди мужчин-докторов, чаще уверяли женщины, что среди женщин-докторов — мужчины.