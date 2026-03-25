Родители выпускников из Архангельска размечтались о будущем своих детей

Среди родителей архангельских 9-классников 57% рассказали, что их дети пойдут учиться в колледж, а среди родителей 11-классников — 13%. Поступать в вузы будут дети 64% опрошенных.



Самыми востребованными направлениями в высших учебных заведениях в 2026 году стали инженерное дело и медицина: по 15% родителей назвали эти профессии. На втором месте — IT-специальности, их указали 13%. Третью строку заняли переводчики и лингвисты (10%). Далее следуют юристы и учителя (по 8%), PR-менеджеры и экономисты (по 5%).



Среди поступающих в колледжи и училища IT-направления являются лидерами: 19% родителей заявили, что их дети будут осваивать профессию программиста или IT-специалиста. На втором месте — рабочие специальности в строительстве и производстве (18%). Третье место заняла медицина (13%). В топ-5 вошли педагогика (11%), а также юриспруденция и строительство (по 7%).



