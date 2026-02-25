Отопление отключат 15 мая, но с оглядкой на погоду: мэр Северодвинска провел планерку с ресурсниками

Глава Северодвинска Игорь Арсентьев провел еженедельную планерку с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Главной темой стало завершение отопительного сезона, а также подготовка к гидравлическим испытаниям и восстановление благоустройства после земляных работ.

По предварительным прогнозам синоптиков, погода в ближайшее время стабилизируется, поэтому городские власти ориентируются на отключение тепла 15 мая. Однако, как подчеркнул Игорь Арсентьев, окончательное решение будет зависеть от реальной погодной ситуации.

«В ближайшие два дня будем дополнительно мониторить температурный режим: в случае ухудшения погодных условий отопительный сезон продолжим», — сообщил градоначальник.

По графику ТГК-2 плановые гидравлические испытания должны стартовать 25 мая. Однако 26 мая в школах города пройдут «Последние звонки» — праздник, которого ждут выпускники и их родители.

Чтобы не создавать неудобств в этот день, мэрия постарается согласовать с ресурсоснабжающей организацией небольшой перенос начала испытаний.

Продолжается работа по восстановлению территорий после завершения земляных работ на нескольких объектах. Если ранее выполнялись только первоочередные мероприятия, то теперь подрядчики переходят к полноценному восстановлению, включая асфальтирование. Как сообщил мэр, подрядные организации уже приступили к этим работам.

На планерке также обсудили вопросы содержания городской инфраструктуры. Зафиксированы случаи вандализма — на сегодняшний день повреждены три остановочных комплекса. Игорь Арсентьев поручил заранее закупить необходимые материалы для восстановления, а также усилить взаимодействие с правоохранительными органами для установления виновных.

Кроме того, на этой неделе в Северодвинске стартуют ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки. Подрядчики обеспечены необходимыми материалами, работы будут вестись в активном режиме.

В ходе планерки рассмотрели и адресные обращения жителей. В частности, речь шла о доме №23В по улице Железнодорожной. Перед праздниками здесь был подтоплен подвал первого подъезда.

По информации управляющей компании, колодцы находятся в подтопленном состоянии. В настоящее время специалисты СМУП «Горвик» проводят откачку воды и работают над устранением проблемы.