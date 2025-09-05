Игорь Арсентьев: Тепло в дома северодвинцев придет вовремя

На актуальный вопрос дня: «Когда подключат отопление?» отвечает градоначальник Северодвинска Игорь Арсентьев:

- По данным СМУП «ПЖКО «Ягры», отопление подключено ко всем домам острова Ягры. На контроле дом № 16 на улице Мира.

Согласно графику с сегодняшнего дня пуск тепла пройдет в домах кварталов в границах Архангельского шоссе, улиц Железнодорожной, Южной и проспекта Труда, а также улиц Юбилейной, Кирилкина и проспекта Победы.

Управляющие компании со своей стороны рапортуют о начале пуска тепла в кварталах: 1, 3, 31, 32, 58, 59, 67 (СМУП «УО «Созидание») 2, 4, 9, 18, 23, 24, 26, 56 и57 (МПЖРЭП), 2, 5, 6, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 60, 70-73, 101, 102, 103, 105 (СМУП «ЖКХ»), 6, 15, 153-155, 167, 168 и 176 (ООО «ЖКХ-Норд» и «ЖКХ-Север»).

С 25 сентября по графику должны запустить тепло в дома в границах Архангельского шоссе, проспектов Победы, Труда и бульвара Строителей. Но, по информации ТГК-2, процесс может идти с опережением графика. Так, в домах кварталов № 1-3, 38, 42 и 58 уже есть возможность включить отопление. Дал поручение руководителям управляющих организаций не тянуть с подключением, а оперативно провести пуск тепла.

(фото с https://vgae.ru)



