Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев: Тепло в дома северодвинцев придет вовремя

На актуальный вопрос дня: «Когда подключат отопление?» отвечает градоначальник Северодвинска Игорь Арсентьев:

 - По данным СМУП «ПЖКО «Ягры», отопление подключено ко всем домам острова Ягры. На контроле дом № 16 на улице Мира.

 Согласно графику с сегодняшнего дня пуск тепла пройдет в домах кварталов в границах Архангельского шоссе, улиц Железнодорожной, Южной и проспекта Труда, а также улиц Юбилейной, Кирилкина и проспекта Победы.

 Управляющие компании со своей стороны рапортуют о начале пуска тепла в кварталах: 1, 3, 31, 32, 58, 59, 67 (СМУП «УО «Созидание») 2, 4, 9, 18, 23, 24, 26, 56 и57 (МПЖРЭП), 2, 5, 6, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 37, 40, 60, 70-73, 101, 102, 103, 105 (СМУП «ЖКХ»), 6, 15, 153-155, 167, 168 и 176 (ООО «ЖКХ-Норд» и «ЖКХ-Север»).

 С 25 сентября по графику должны запустить тепло в дома в границах Архангельского шоссе, проспектов Победы, Труда и бульвара Строителей. Но, по информации ТГК-2, процесс может идти с опережением графика. Так, в домах кварталов № 1-3, 38, 42 и 58 уже есть возможность включить отопление. Дал поручение руководителям управляющих организаций не тянуть с подключением, а оперативно провести пуск тепла.

(фото с https://vgae.ru


22 сентябрь 16:09 | : Экономика

Главные новости


Каким бывает счастье. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«СВО не молодит». Война и мiр Георгия Гудим-Левковича

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (284)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20