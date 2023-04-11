Любуемся. Появился график отключений горячей воды в Архангельске

Монополист в подаче тепла компания ТГК-2 опубликовала график отключения горячего водоснабжения в столице Поморья.
Общие для всех даты:
- с 26 по 29 мая отключение всех внутридомовых систем;
- с 30 мая по 4 июня пройдут общегородские гидравлические испытания;
- 21 августа начнется расхолаживание тепловых систем;
- с 22 по 27 августа нас ждут гидравлические испытания перед началом отопительного сезона.
Даты отключения по районам города смотрите на карте-схеме.
И имейте ввиду – северная погода может внести свои коррективы.
Не забудьте подключить водонагреватели!