Любуемся. Появился график отключений горячей воды в Архангельске

Монополист в подаче тепла компания ТГК-2 опубликовала график отключения горячего водоснабжения в столице Поморья.

Общие для всех даты:

- с 26 по 29 мая отключение всех внутридомовых систем;

- с 30 мая по 4 июня пройдут общегородские гидравлические испытания;

- 21 августа начнется расхолаживание тепловых систем;

- с 22 по 27 августа нас ждут гидравлические испытания перед началом отопительного сезона.

Даты отключения по районам города смотрите на карте-схеме.

И имейте ввиду – северная погода может внести свои коррективы.

Не забудьте подключить водонагреватели!