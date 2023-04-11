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Любуемся. Появился график отключений горячей воды в Архангельске

Монополист в подаче тепла компания ТГК-2 опубликовала график отключения горячего водоснабжения в столице Поморья.

Общие для всех даты:

- с 26 по 29 мая отключение всех внутридомовых систем;

- с 30 мая по 4 июня пройдут общегородские гидравлические испытания;

- 21 августа начнется расхолаживание тепловых систем;

- с 22 по 27 августа нас ждут гидравлические испытания перед началом отопительного сезона.

Даты отключения по районам города смотрите на карте-схеме.

И имейте ввиду – северная погода может внести свои коррективы.

Не забудьте подключить водонагреватели!

17 май 13:30 | : Будни

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