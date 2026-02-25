Смартфоны под запрет: российские родители с высоким доходом чаще других выступают против гаджетов в школах

Исследование сервиса SuperJob показало прямую зависимость между уровнем заработка родителей и их поддержкой запрета мобильных телефонов на школьных уроках. Чем выше доход, тем категоричнее позиция: 86% матерей и отцов с зарплатой от 200 тысяч рублей в месяц требуют убрать смартфоны из класса.

В опросе, охватившем 382 населенных пункта во всех округах России, приняли участие 1600 родителей школьников и 500 учителей. Итоги подводились с 2 по 24 апреля 2026 года.

В целом инициативу поддерживают 83% родителей (против — лишь 8%). Однако внутри этой цифры скрываются заметные социальные различия.

  • По доходу: Если среди граждан с зарплатой до 100 тысяч рублей запрет одобряют 83%, то в категории от 200 тысяч — уже 86%.

  • По возрасту: Респонденты старше 40 лет (чьё детство прошло без гаджетов) голосуют за ограничения активнее — 84% против 79% среди родителей моложе 39 лет.

  • По образованию: Высшее образование повышает уровень поддержки (85%) по сравнению с выпускниками колледжей и техникумов (77%).

Отцы одобряют запрет несколько чаще матерей: 84% против 82%.

Учительский корпус еще более строг. Полный запрет на использование смартфонов во время уроков поддерживают 86% педагогов. При этом женщины-учителя (88%) настроены решительнее, чем мужчины (83%). А вот возраст преподавателей вносит серьезный раскол: если среди педагогов старше 40 лет за запрет высказываются 89%, то среди их молодых коллег до 39 лет — лишь 79%.

В комментариях молодые учителя отмечают, что видят в телефоне не только угрозу дисциплине, но и полноценный инструмент для обучения, тогда как опытные педагоги настаивают на тотальном исключении гаджетов из учебного процесса.

12 май 12:02 | : Будни

