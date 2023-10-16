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Полный запрет мобильников в школе не встретил понимания у архангельских родителей

Родители хотят быть на связи со своими детьми, пока те в школе, но поддерживают запрет использования мобильных на уроках.

Запрет Министерства просвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 83% родителей архангельских школьников. Причем отцы чуть чаще матерей высказывались за эту инициативу: 85% против 81% соответственно. Среди учителей запрет использования мобильных телефонов на уроках поддерживают 87% опрошенных.

 В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах, как и год назад, единства нет. Подобную идею поддерживают 6 из 10 педагогов и лишь 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.

08 декабрь 16:12 | : Будни

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