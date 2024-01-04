Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы дружно голосуют за запрет мобильников на уроках

9 из 10 учителей одобряют запрет на использование мобильных телефонов во время уроков, почти столько же родителей соглашаются с ними. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Архангельска.

С нового учебного года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях. Опрос показал, что 85% родителей школьников поддерживают это решение: «Смартфон — отвлекающий фактор. Нет необходимости им пользоваться на уроках». Только 9% опрошенных выступили против запрета: «В телефоне могут быть установлены приложения, жизненно необходимые ребенку. Например, мониторинг уровня глюкозы».

 Среди учителей уровень одобрения ещё выше: 9 из 10 согласились, что мобильные телефоны являются только помехой во время учебного процесса. Лишь 6% не поддержали запрет.

01 сентябрь 09:48 | : Будни

Главные новости


Остановите Милонова!
Красильников уходит, Попов приходит. В чем причина?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (5)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20