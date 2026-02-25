75% жителей Архангельска считают День Победы своим главным праздником

День Победы 75% жителей Архангельска воспринимают как личный праздник. Новый год занял второе место с 70%. Далее следуют Международный женский день — 47%, Рождество Христово — 40%, День защитника Отечества — 37%. Замыкают список Праздник Весны и Труда (30%), День России (24%) и День народного единства (18%). 9% признались, что ни один из официальных праздников не имеет для него личного значения.

 Общественные акции, посвященные Великой Победе, по-прежнему находят горячий отклик. «Георгиевскую ленточку» одобряют 88% граждан (положительно относятся 68%, скорее положительно — еще 20%), а «Бессмертный полк» — 90% (70% полностью и 20% скорее положительно). Женщины поддерживают обе инициативы активнее мужчин. В комментариях респонденты подчеркивают: «Память — это то, чем мы можем отблагодарить тех, кто погиб за наше будущее»; «Это правильно. Испытываю гордость и восхищение, когда вижу этот парад. Нужно продолжать эту традицию».

 Высказываются и критические замечания — чаще всего они касаются неуважительного обращения с символами: «В основном это стало флешмобом. Люди просто так цепляют везде ленточки, это не настоящее уважение и память»; «Это все показное».

 Несмотря на немногочисленные критические отзывы, общий уровень поддержки акций предельно высок. Участники опроса отмечают: «Мы должны помнить и чтить погибших».

 

