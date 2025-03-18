У архангелогородцев День Победы обошел по популярности Новый год

SuperJob выяснил, какие официальные праздники архангелогородцы воспринимают как личные. 76% горожан главным для себя праздником считают 9 Мая (причем чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет). 73% — Новый год, по 48% — День защитника Отечества и Международный женский день, 39% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 24% — День народного единства.

Сегодня, накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», по данным опроса, пользуются безоговорочной поддержкой архангелогородцев: 91% и 87% соответственно одобряют эти инициативы. Наибольший отклик они находят среди женщин и молодежи до 35 лет.

Как отмечают респонденты: «Это наша память о страшной войне»; «Наш святой долг — хранить память о тех, кто отстоял мир». Комментируя отрицательные отзывы об акциях, респонденты в подавляющем большинстве случаев отмечали неподобающее отношение к символам Победы: «Георгиевская ленточка — это знак отличия и его надо заслужить, а не вешать на антенну автомобиля!»; «Георгиевская лента — это награда! Какое может быть украшение из неё?!»; «9 Мая — это день памяти о войне и победе, в которой воевало и победило не сегодняшнее поколение».