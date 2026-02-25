В Поморье даже коровам проводят генетическую экспертизу

Причем племенные хозяйства смогут компенсировать до 70% расходов на геномные исследования крупного рогатого скота. Это повысит продуктивность стада и укрепит продовольственную безопасность региона, сообщила пресс-служба областного правительства. Подробности у издания «Регион 29»:

- Вопросы субсидирования, эпизоотической ситуации и обеспеченности аграриев удобрениями обсудили на штабе по мониторингу потребительского рынка в минагропромторге Поморья.

Министр АПК и торговли Ирина Бажанова рассказала, что первые субсидии на молекулярно-генетические исследования ДНК молодняка хозяйства получили в 2025 году в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Сейчас запланировано исследование 1159 проб, 620 из них уже отправлены на экспертизу. В этом году субсидия на генотипирование составит порядка 3,9 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Руководителям племенных предприятий рекомендовали собрать оставшийся биоматериал до конца мая.

Эпизоотическая ситуация в Поморье оценивается как благополучная. Замруководителя Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Громыко призвал владельцев хозяйств соблюдать комплекс мер: регулярные осмотры животных, карантирование ввезённого скота, своевременные противоэпизоотические мероприятия и запрет на посещение хозяйств посторонними.

Также законтрактовано и готово к отгрузке 3458 тонн минеральных удобрений. Аграриев попросили незамедлительно сообщать о трудностях при весенних полевых работах.