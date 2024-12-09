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Поморье готовится выйти на посевную

Начнется посевная кампания в южных районах региона уже в мае. Подробности от издания «Регион 29»:

- В настоящее время аграрии региона активно готовятся к посевной. Накануне готовность субъектов к посевной кампании обсуждалась на заседании оперативного штаба в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Общая обеспеченность семенами яровых зерновых, зернобобовых и кормовых культур уже составляет более 70%. Оставшиеся семена предприятия планируют приобрести до конца апреля.

— При этом обеспеченность собственным семенным картофелем в Поморье превышает 100 процентов, — отметила министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. — Кроме того, ежегодно порядка 1,5 тысячи тонн семенного картофеля реализуется в другие регионы страны. В 2025 году потребность в семенах картофеля для посадки составляет порядка 3,9 тысячи тонн, в настоящее время в наличии у предприятий имеется 4,8 тысячи тонн семенного картофеля.

Сообщается также, что сельскохозяйственная техника региона готова к посевным работам на 50 процентов.

06 март 11:11 | : Экономика

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