Гострудинспекция поздравила жителей Поморья с самой короткой рабочей неделей

В России началась короткая двухдневная рабочая неделя перед продолжительными новогодними праздниками.

Гострудинспекция в Архангельской области и НАО напоминает работникам и работодателям региона о правилах работы в предстоящий праздничный период.

Последним полным рабочим днём в уходящем году станет вторник, 30 декабря 2025 года. Он не будет сокращенным рабочим днем, поскольку является компенсацией за выходной день 4 января (суббота).

Первым рабочим днём в 2026 году станет понедельник, 12 января.

Инспекция обращает внимание на ключевые нормы Трудового кодекса РФ, действующие в праздники:

Работа в нерабочие праздничные дни (со 2 по 8 января) допускается только с письменного согласия сотрудника и оплачивается не менее чем в двойном размере; Привлечение к работе в праздники без согласия возможно лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом; К работе в эти дни не допускаются беременные женщины, несовершеннолетние и работники с определенными медицинскими противопоказаниями.

Руководитель Гострудинспекции в Архангельской области и НАО Алексей Хоробров: «Соблюдение трудовых прав граждан находится на пстоянном контроле инспекции. В период новогодних каникул организована работа горячей линии. В случае нарушения трудовых прав в период праздников северяне могут обратиться по телефону 8-931-414-19-04».