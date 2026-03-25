Архангельская область. Когда УФСИН марширует

В столице Поморья идет подготовка парадного расчета УФСИН России по Архангельской области к торжественному шествию в честь Дня Великой Победы. Тренировки организованы на базе Управления по конвоированию.

Для прохождения праздничным маршем по главным улицам города сформирована сводная парадная коробка, которую возглавит знаменная группа. В состав расчета вошли наиболее подготовленные сотрудники из различных подразделений ведомства: КП-3, ИК-1, ИК-7, Областной больницы УФСИН, Архангельской воспитательной колонии, СИЗО-1 и СИЗО-4, ЦИТОВ, БМТиВС и Управления по конвоированию.

Процесс подготовки требует предельной концентрации и выносливости. Несмотря на ненастную погоду и снегопад, сегодняшняя тренировка прошла в штатном режиме. Офицеры отрабатывали элементы одиночной строевой подготовки, а также уделяли особое внимание слаживанию подразделения в целом — синхронности движений и четкости шага в составе шеренг.

В ближайшее время участники парадного расчета встретятся на площади Мира. Там пройдут генеральные репетиции совместно с другими силовыми структурами и войсками Северодвинского местного гарнизона для окончательной отработки сценария праздничного торжества.

 

28 апрель 14:54

Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

