В архангельском УФСИН служат "золотые волейболисты"

Сборная УФСИН России по Архангельской области отлично выступила на соревнованиях по волейболу в рамках первенства областного общества «Динамо».

В команду уголовно-исполнительной системы Поморья вошли представители Управления по конвоированию, исправительных колоний № 4, №14 и №16, ЦИТОВ, МСЧ и аппарата Управления. В ходе соревнований они встретились на поле с соперниками из семи правоохранительных ведомств.

Игры были напряженными и яркими, борьба шла за каждый забитый мяч. В финале команда УФСИН встретилась с представителями регионального Управления ФСБ, обыграв их со счётом 3:1.

По итогам турнира сборная УИС заняла первое место, это первое «золото» в волейболе в спортивной истории УФСИН за длительное время, ранее удавалось лишь войти в тройку лидеров. Второе место у волейболистов ФСБ, на третьем – спортсмены УМВД.