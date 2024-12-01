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Сотрудники УФСИН Поморья пополнили "Коробку храбрости"

Сотрудники Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) в очередной раз пополнили «Коробку храбрости». 

В рамках данной благотворительной инициативы собираются игрушки для маленьких пациентов Архангельской областной детской больницы. Подарки выдаются детишкам во время сложных обследований и болезненных медицинских процедур, поскольку они в какой-то мере помогают справиться со слезами и болью.  

В доброй акции участвуют много неравнодушных архангелогородцев, представителей образовательных организаций, учреждений и ведомств. Уже не в первый раз пополняют «Коробку храбрости» и сотрудники Управления по конвоированию. Перед Новым годом они вновь решили поддержать сбор. Для малышей сотрудники принесли небольшие игрушки: машинки, погремушки, пазлы и куколок, а для детей постарше  - наборы для творчества, картины по номерам, краски, раскраски, карандаши и фломастеры

- Мы надеемся, что эти небольшие подарки помогут ребятам отвлечься, ведь некоторые находятся длительное время  на излечении, - отметили сотрудники УК УФСИН России по Архангельской области. 

 

23 декабрь 11:00 | : Будни

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