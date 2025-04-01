Делай раз!

Сотрудники Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области готовятся к параду Победы.

В данный момент тренировки проходят в месте дислокации подразделения, а в преддверии Дня Победы участники парада встретятся на площади Мира, где пройдут общие репетиции войск Северодвинского местного гарнизона. Сотрудники УК маршируют на плацу несколько раз в неделю в любую погоду.

Всего от регионального УФСИН для прохождения торжественным маршем сформирован один расчёт. В него вошли командир, знаменная группа и одна рота личного состава. Сейчас проводится отработка одиночной строевой подготовки и слаживание подразделения в целом.