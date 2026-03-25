Росгвардейцы Поморья победили в турнире по рукопашному бою

Сборная Росгвардии завоевала первое место на проходившем в Архангельске чемпионате областной организации «Динамо» по рукопашному бою совместно с ежегодным кубком Архангельской области по рукопашному бою среди мужчин.

В состязаниях, проходивших в восьми весовых категориях, принимали участие 40 сильнейших спортсменов, представляющих региональные управления Росгвардии, МВД, ФСИН, МЧС, ФССП России и Прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также школу спортивного единоборства «Один на один», клуб «Авангард» и федерацию рукопашного боя г. Северодвинска.

Пришедшие на соревнования зрители стали свидетелями зрелищных бескомпромиссных боёв, демонстрации участниками мастерства и техники рукопашного боя.

В итоге в общекомандном зачете первое место по количеству набранных очков завоевала команда Управления Росгвардии по Архангельской области, серебро у сборной УФСИН России по Архангельской области, третье место — у сотрудников областного УМВД.

В личном зачёте росгвардейцам из отряда специального назначения «Ратник» удалось занять в поединках три первых места, а их сокомандникам — показать второй результат в двух схватках и еще в одной весовой категории стать бронзовым призёром.

Впервые с момента участия в областной спартакиаде «Динамо» спортивному коллективу Росгвардии удалось подняться на высшую ступень пьедестала в соревнованиях по рукопашному бою. Свою блестящую победу команда решила посвятить празднованию в этом году 10-летия со дня образования ведомства и 215-й годовщины создания войск правопорядка.


