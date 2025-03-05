Сборная по рукопашке от архангельского УФСИН наваляла всем

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области достойно выступили на Кубке Архангельской области и Чемпионате АОО «Динамо» по рукопашному бою.

В рамках соревнований на татами вышли представители полиции, МЧС, прокуратуры, Росгвардии, спортивных клубов региона. В сборную уголовно-исполнительной системы вошли бойцы отдела специального назначения «Сивуч» и сотрудник исправительной колонии №4.

В ходе проведенных встреч с соперниками представители регионального УФСИН показали отличные результаты. В весовой категории до 63 килограммов первым стал Алексей Щапков, в весе до 67 килограммов равных не было Максиму Мариничеву. «Серебро» в весовой категории до 73 килограммов в копилку УФСИН принес Евгений Беляев. Лучшим в весе до 80 килограммов стал Вадим Гламазда, в весовой категории до 97 килограммов «серебро» и «бронзу» забрали Александр Жигарев и Даниил Хевля соответственно. Первое место в весе свыше 97 килограммов занял Антон Бакшеев.

В итоге в командном первенстве у сотрудников УИС – первая ступень пьедестала почета. На втором спортсмены Росгвардии, замыкает тройку лидеров команда МЧС.



