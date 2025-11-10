Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В конце месяца архангелогородцев порадует короткая рабочая неделя

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе обращает внимание. В последнюю неделю февраля северян ждет короткая рабочая неделя: трудиться придется всего четыре дня — со вторника 24, по пятницу, 27 февраля. Такая календарная особенность связана с празднованием Дня защитника Отечества и расположением выходных.

Нерабочим праздничным днём является понедельник, 23 февраля. В результате выходные продлятся три дня подряд: с субботы, 21февраля, по понедельник, 23 февраля включительно.

Всего в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (включая праздничный 23 февраля). Такая календарная особенность связана с тем, что февраль в этом году состоит из 28 дней, а государственный праздник приходится на понедельник — переноса выходных дней не требуется.

 

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Гострудинспекция рекомендует работодателям заранее спланировать работу. При этом напоминаем, что согласно ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия, а в  соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере».

11 февраль 12:54 | : Экономика

Главные новости


На Привоз! Как это делалось в Одессе
Стрелец из Койдокурьи. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (131)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20