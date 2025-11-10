В конце месяца архангелогородцев порадует короткая рабочая неделя

Гострудинспекция в Архангельской области и Ненецком автономном округе обращает внимание. В последнюю неделю февраля северян ждет короткая рабочая неделя: трудиться придется всего четыре дня — со вторника 24, по пятницу, 27 февраля. Такая календарная особенность связана с празднованием Дня защитника Отечества и расположением выходных.

Нерабочим праздничным днём является понедельник, 23 февраля. В результате выходные продлятся три дня подряд: с субботы, 21февраля, по понедельник, 23 февраля включительно.

Всего в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (включая праздничный 23 февраля). Такая календарная особенность связана с тем, что февраль в этом году состоит из 28 дней, а государственный праздник приходится на понедельник — переноса выходных дней не требуется.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Гострудинспекция рекомендует работодателям заранее спланировать работу. При этом напоминаем, что согласно ст. 113 ТК РФ привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия, а в соответствии со ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере».