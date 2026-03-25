Каждый десятый архангелогородец верит, что все работы хороши

Самая скучная профессия — охранник, но так считают лишь 13% опрошенных. На втором месте находится бухгалтер: 10%. Замыкает тройку продавец — 8%. В топ-5 скучных вошел и библиотекарь: его профессию наградили таким эпитетом 5% респондентов. По 2% голосов набрали архивариус, вахтер, сторож. Еще 2% жителей Архангельска считают, что скучной может быть любая нелюбимая работа.



Среди прочих профессий, набравших по 1% голосов, упоминались юрист, дворник, оператор кол-центра, уборщик, а также офисная работа в целом.



23% не смогли определиться с ответом. 10% респондентов убеждены, что скучных профессий не бывает.



Мужчины и женщины расходятся во мнениях. Горожанки чаще называют унылой работу бухгалтера и охранника. Мужчины же чаще упоминают сторожа.



