Архангелогородцы назвали ТОП самых престижных профессий

В топе самых престижных профессий, по мнению архангелогородцев, безоговорочно лидируют программисты (22% голосов опрошенных). На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (10%, чаще всего назывались стоматологи и оперирующие хирурги), а на третьем — военнослужащие (9%). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 7% голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (5%).



8% считают престижной любую профессию. 2% уверены, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно: «Уважения ни к кому нет. Где большие деньги — там криминал».



Мужчины значительно чаще женщин называют престижными профессии военных, ИТР и рабочих. Женщины, в свою очередь, чаще склоняются к мнению о престиже работы врачей, учителей и финансистов.

