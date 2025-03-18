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Жители Архангельска назвали самые скучные профессии

 В рейтинге самых скучных профессий лидируют охранник, бухгалтер и сторож, а 13% уверены, что скучных профессий не бывает. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Самая скучная профессия, по мнению архангелогородцев, — охранник: так считают 13% опрошенных. На втором месте — бухгалтер (6%). Третье место занимает сторож (5%). 4% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 3% считают максимально неинтересной работу вахтера. Еще 3% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность. По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий архангелогородцы назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, методологов, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков и проч.

2% респондентов уверены, что любая работа скучна, если она не любима. В то же время 13% утверждают, что скучных профессий не бывает.

Мужчины чаще называли унылой охранную деятельность и офисный труд, а женщины — профессии бухгалтера и продавца. В целом же жительницы Архангельска чаще утверждали, что скучных профессий не существует (18% против 8% среди мужчин).

06 май 08:24 | : Будни

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