37% жителей Архангельска готовы в космос хоть завтра

37% жителей Архангельска мечтают о полете в космос, не хотели бы — 53%. Мужчины желают оказаться на орбите заметно чаще женщин: 44% против 30% соответственно. Молодежь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений.

Чем выше доход, тем сильнее тяга к звездам: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц таких 30%, а среди горожан с доходом от 150 тысяч — уже 45%. Среди обладателей высшего образования космических романтиков и мечтателей — 39%, а среди закончивших колледжи — 32%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других отправиться к звездам хотят системные администраторы (51%), программисты (46%) и инженерно-технические работники (42%). Меньше всего желающих покинуть Землю — среди медицинских сестер (16%) и секретарей (19%).







