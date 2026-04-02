37% жителей Архангельска готовы в космос хоть завтра

37% жителей Архангельска мечтают о полете в космос, не хотели бы — 53%. Мужчины желают оказаться на орбите заметно чаще женщин: 44% против 30% соответственно. Молодежь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений. 

Чем выше доход, тем сильнее тяга к звездам: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц таких 30%, а среди горожан с доходом от 150 тысяч — уже 45%. Среди обладателей высшего образования космических романтиков и мечтателей — 39%, а среди закончивших колледжи — 32%.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других отправиться к звездам хотят системные администраторы (51%), программисты (46%) и инженерно-технические работники (42%). Меньше всего желающих покинуть Землю — среди медицинских сестер (16%) и секретарей (19%).



 

Мария Харченко: "Восторга точно не было". Наша в Госдуме
Приказ войскам армии об овладении устьем р. Пинеги и продвижении на Архангельск

