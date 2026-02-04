Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск встречает Великий четверг. В чем суть?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 апреля, в канун четверга Страстной седмицы, совершил утреню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы. 

 Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной. 

 Суть Великого четверга, прежде всего, заключается в воспоминании Тайной Вечери, во время которой Христос установил главное Таинство Церкви — Евхаристию, Святое Причастие. 

 Собрав своих ближайших учеников, Христос дает им вино и преломляет для них хлеб со словами: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая». Поэтому в этот день верующие, за исключением каких-то чрезвычайных ситуаций, приходят в храм на богослужение и причащаются Святых Христовых Тайн. 

 В начале Тайной Вечери Христос омыл ноги Своим ученикам, тем самым показав им пример истинного смирения и служения ближнему. 

 Возможно, именно благодаря этому чину возникла традиция убирать дома и квартиры в чистый четверг. Но стоит помнить, что суть этого дня состоит вовсе не в уборке жилища, а в духовном очищении, покаянии и подготовке души ко Святому Причащению. Об этом нам напоминает еще одна теория происхождения названия «Чистый четверг» — в раннехристианские времена оглашенных (готовящихся крещению) крестили в Страстную субботу, накануне Пасхи. К этому событию готовились весь Великий пост. И поэтому Чистый четверг действительно назывался чистым от того, что перед Крещением и Пасхой они приводили себя в порядок, чтобы в Великие пятницу и субботу об этом не думать, а думать о Христе умершем и воскресшем. 

 Евангельское чтение Великого четверга предлагает нам к прочтению описание Тайной Вечери, составленное из рассказов всех четырех евангелистов. 

 В этот день за богослужением вместо «Херувимской песни» и причастных стихов поется молитва: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». 

 Вечером совершается служба с чтением двенадцати Страстных Евангелий. Эти отрывки открывают нам полную картину страшных страданий Спасителя. Верующие стоят в храме с зажженными свечами в руках. После каждого чтения Евангелия хор с благодарением поет: «Слава долготерпению Твоему, Господи!».

09 апрель 07:55

Главные новости


Приказ войскам армии об овладении устьем р. Пинеги и продвижении на Архангельск
Время красоты. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (114)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20