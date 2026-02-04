Архангельск встречает Великий четверг. В чем суть?

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 апреля, в канун четверга Страстной седмицы, совершил утреню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.

Суть Великого четверга, прежде всего, заключается в воспоминании Тайной Вечери, во время которой Христос установил главное Таинство Церкви — Евхаристию, Святое Причастие.

Собрав своих ближайших учеников, Христос дает им вино и преломляет для них хлеб со словами: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая». Поэтому в этот день верующие, за исключением каких-то чрезвычайных ситуаций, приходят в храм на богослужение и причащаются Святых Христовых Тайн.

В начале Тайной Вечери Христос омыл ноги Своим ученикам, тем самым показав им пример истинного смирения и служения ближнему.

Возможно, именно благодаря этому чину возникла традиция убирать дома и квартиры в чистый четверг. Но стоит помнить, что суть этого дня состоит вовсе не в уборке жилища, а в духовном очищении, покаянии и подготовке души ко Святому Причащению. Об этом нам напоминает еще одна теория происхождения названия «Чистый четверг» — в раннехристианские времена оглашенных (готовящихся крещению) крестили в Страстную субботу, накануне Пасхи. К этому событию готовились весь Великий пост. И поэтому Чистый четверг действительно назывался чистым от того, что перед Крещением и Пасхой они приводили себя в порядок, чтобы в Великие пятницу и субботу об этом не думать, а думать о Христе умершем и воскресшем.

Евангельское чтение Великого четверга предлагает нам к прочтению описание Тайной Вечери, составленное из рассказов всех четырех евангелистов.

В этот день за богослужением вместо «Херувимской песни» и причастных стихов поется молитва: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя прими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Вечером совершается служба с чтением двенадцати Страстных Евангелий. Эти отрывки открывают нам полную картину страшных страданий Спасителя. Верующие стоят в храме с зажженными свечами в руках. После каждого чтения Евангелия хор с благодарением поет: «Слава долготерпению Твоему, Господи!».