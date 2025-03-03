Митрополит Корнилий прочел Великий канон Андрея Критского

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вечером 3 марта, в понедельник первой седмицы Великого поста, совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

За богослужением пели певчие архиерейского хора. Проповедь по окончании богослужения произнес ключарь собора священник Константин Порохин.

Напомним, что Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского состоит из 250 тропарей (строф) и считается самым длинным каноном из существующих. Он читается только в великопостное время: на Великом повечерии понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы он поется и читается по частям; на утрене четверга пятой седмицы — в полном составе.