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Архангелогородцам напомнили о страстях Великой среды

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30апреля, в канун среды Страстной седмицы, совершил вечерню и утреню Великой среды в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

    Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. В Православной Церкви это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, Его страданиям, распятии, крестной смерти, погребении. Страстная седмица — это уже не Великий пост, хотя пост в эти дни соблюдается особенно строгий. В первые три дня Страстной седмицы Церковь подготавливает верующих к сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя.

    В Великую среду вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда Он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда решился предать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима). В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами. На вечерней службе совершается таинство Исповеди: в этот день все стараются исповедоваться. 

01 май 09:24 | : Будни / Верую

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