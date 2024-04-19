"Посочувствуем всем". Литургия митрополита Корнилия в Вербное воскресенье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 28 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужило духовенство храма, пел архиерейский хор.

За малым входом священник Назарий Ярема был награжден правом ношения палицы.

После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Входа Господня во Иерусалим, с Вербным воскресеньем!

Ныне по зову наших сердец мы с вами взяли вербные ветви и пришли в храм Господень для того, чтобы вместе со всей Христовой Церковью воспеть такие слова: ««Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы победы знамения носяще, Тебе, Победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне».

Сегодня мы молитвенно воспоминаем и переживаем событие, которое исполнило слова пророка Божия Захарии, сказанные за 500 лет до того, как Господь наш Иисус Христос торжественно вошел во Иерусалим: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Много раз Христос Спаситель приходил во Святый град, молился там в Храме, проповедовал Слово Божие, но такая торжественная встреча происходила лишь единожды. Господь в последний раз и навсегда засвидетельствовал о Себе, что Он Истинный Христос, Мессия, Спаситель мира. Во исполнение многих ветхозаветных пророчеств Господь наш Иисус Христос вошел во Святый град, и встретить Спасителя мира вышло множество народа. Люди пребывали в Иерусалиме по случаю ветхозаветной пасхи. Кроме того, толпы народа желали видеть Господа, ибо всех уже успела облететь весть о чуде воскрешения Лазаря, которое накануне совершил Божественный Чудотворце. Казалось, лучшая часть израильского народа встречала Христа. Люди срезали пальмовые ветви и клали их под ноги Спасителя, восклицая такие слова: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядый во имя Господне! Осанна в вышних!».

Но лицо Христа Спасителя было печальным, и когда пред Его взором открылся Иерусалим с его величественным Храмом, Господь заплакал. Почему же такая встреча, такое восклицание и торжество народа не радовали сердце Божественного Спасителя? Потому что Господь наш Иисус Христос знал, для чего Он входит во святой град. Для Крестных Страданий. Те люди, которые восклицали «Осанна Сыну Давидову!», через всего лишь несколько дней будут кричать Пилату: «Возьми, распни Его!» Сегодня под ноги Христа люди постилали ветви с дерев, но пройдет несколько дней, и они будут бить его тростию по главе. Сегодня они бросали на землю свои одежды, чтобы Господь коснулся их, а через несколько дней они будут разрывать Его одежды. Всё это знал Господь наш Иисус Христос, входя в Иерусалим для Крестных Страданий, ибо тако надлежало Спасителю – через Страдания, Крестную смерть и Преславное Воскресение – даровать нам вечную и блаженную жизнь.

В сей день, когда мы с вами встречаем Христа, Который постоянно стучит в наши сердца и призывает всех нас к изменению жизни в лучшую сторону, очистим наше сердце слезами покаяния! С горячей молитвой обратимся ко Господу, Которого встречаем мы ныне с вербами в руках. Попросим Его о том, чтобы никогда нам не разлучаться с Господом, и чтобы никакие скорби и неприязни, которые случаются на жизненном пути, не стали препятствием к нашему спасению.

В сегодняшний день, который вводит нас в Страстную седмицу, когда мы будем вновь и вновь переживать святые и великие спасительные дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, станем больше думать о Спасителе нашем. Отложим все наши повседневные попечения и в великие страстные дни будем больше молиться нашему Господу, чистым сердцем прочувствуем всё то, что происходило в последние дни земной жизни нашего Спасителя, чтобы с глубоким смирением достойно и праведно встретить нам Светлое Христово Воскресение и праздновать Пасху Христову и в сей жизни, и в будущей во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником Входа Господня во Иерусалим поздравляю всех вас, дорогие мои!



