Работодатели Архангельска лояльно относятся к татуровкам

Наличие татуировок не может служить формальным юридическим основанием для отказа в приеме на работу, однако в ряде профессиональных сфер — банковском деле, отделах продаж и по работе с клиентами премиальных сегментов — сохраняются негласные корпоративные стандарты внешности. 

12% рекрутеров признались, что в их практике были случаи отказа в трудоустройстве именно из-за наличия татуировок. 87% работодателей ни разу не отказывали соискателям по данному признаку. Судя по комментариям представителей компаний, из-за наличия крупных или многочисленных татуировок отказ получали претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различного уровня. 

Отношение жителей Архангельска к татуировкам неоднозначное: положительно на них реагируют 27% горожан, отрицательно — 41%. При этом 32% респондентов затрудняются дать однозначную оценку. Любопытно, что симпатия к татуировкам выше у женщин, чем у мужчин, а также у молодежи до 25 лет и людей со средним профессиональным образованием.

Что же касается готовности сделать татуировку, то сегодня на подобный шаг готовы пойти 12% опрошенных. Среди молодых людей до 25 лет таких 32%. А среди тех, у кого уже есть татуировки, 48% хотят добавить новые.

25 март 08:51 | : Будни

