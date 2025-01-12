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Только 12% архангелогородцев хотят набить себе тату

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные архангелогородцы.

Наличие татуировок у кандидата формально не может служить законным основанием для отказа в приеме на работу. Однако в некоторых профессиональных сферах, таких как банковское дело, клиентский сервис или отделы продаж, существует негласное правило, согласно которому татуировки на открытых участках тела недопустимы. 2 из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве.

Отношение к татуировкам в обществе Архангельска остается неоднозначным. Согласно опросам, 22% экономически активного населения относятся к ним положительно, а 45% — отрицательно. При этом каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку.

Только 12% опрошенных выразили желание сделать татуировку. Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 50%.

Женщины относятся к татуировкам более благосклонно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.

(фото с https://lipetsknews.ru) 

14 февраль 08:00 | : Будни

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