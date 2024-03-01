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В Архангельске письменный отказ о приеме на работу вышел из моды

Официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве не нужен соискателям. Лишь 3% компаний за последний год сталкивались с такими просьбами.

В 94% архангельских компаний за последний год не было ситуаций, когда соискатели требовали выдать официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве. Лишь 3% работодателей сталкивались с подобными случаями.

 Чуть чаще за таким документом обращались к крупным компаниям.

 Среди предприятий различных сфер деятельности с требованиями оформить официальный отказ немного чаще сталкивались рекрутеры из банковской и IT-сфер, а также ритейла.

 В 2021 году за обратной связью обращались к 5% работодателей, сейчас — к 3%. Обычно официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве требуется кандидатам, направляемым Центрами занятости. Уровень безработицы сейчас очень низкий, поэтому снижение числа запросов на такого рода документы выглядит закономерным.

(фото с https://rally36.ru

30 март 11:00 | : Будни

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