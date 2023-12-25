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В Поморье татуировки редко являются причиной отказа в трудоустройстве

Наличие у соискателя татуировок формально не может являться обоснованием отказа в трудоустройстве, т.к. это незаконно, однако в некоторых сферах действует негласный запрет на перманентные рисунки на открытых участках кожи (чаще всего — в банках, клиентском сервисе, отделах продаж).

Каждый десятый рекрутер из Архангельской области признался, что в его практике были случаи, когда фактической причиной отказа соискателю в трудоустройстве стали тату.

 В обществе отношение к татуировкам неоднозначное. Положительно относятся к ним 26% экономически активных граждан. Отрицательно — 42%. Каждый третий затруднился с оценкой.

 Желающих набить тату — 15%. Больше всего тех, кто хочет сделать татуировку, — среди россиян, у которых уже есть рисунки на теле (59%).

 Женщинам татуировки нравятся больше, чем мужчинам, и мечтают набить рисунок чаще женщины. Чем старше респонденты и чем выше их уровень дохода, тем меньше им нравятся тату и реже возникает желание сделать их.

Интересный момент: 6 из 10 россиян, у которых уже есть хотя бы одна татуировка, задумываются о следующей.

(фото с https://mavink.com/explore/Tattoos-in-Workplace

13 февраль 07:50 | : Экономика

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