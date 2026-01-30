Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Митрополит Корнилий прочитал заупокойную

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 марта, в канун субботы третьей седмицы Великого поста, совершил в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора особое заупокойное богослужение — парастас. 


Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной. 

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах — великопостные родительские субботы — совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких. 

Так как во время Святой Четыредесятницы в будние дни не совершается полная Литургия, а, соответственно, и поминовение усопших, то верующие собираются для заупокойной молитвы в специально отведенные для этого дни. 

Помимо великопостных родительских суббот в Православной Церкви есть и другие виды родительских суббот, которые отмечаются в иные дни церковного календарного года.


14 март 09:05 | : Будни / Верую

Главные новости


За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (149)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20