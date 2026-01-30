Митрополит Корнилий прочитал заупокойную

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 марта, в канун субботы третьей седмицы Великого поста, совершил в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора особое заупокойное богослужение — парастас.

















Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Ирины Якуниной.Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах — великопостные родительские субботы — совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. В эти три дня Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.Так как во время Святой Четыредесятницы в будние дни не совершается полная Литургия, а, соответственно, и поминовение усопших, то верующие собираются для заупокойной молитвы в специально отведенные для этого дни.Помимо великопостных родительских суббот в Православной Церкви есть и другие виды родительских суббот, которые отмечаются в иные дни церковного календарного года.



