Митрополит Корнилий совершил заупокойную к родительской субботе

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 февраля, в канун Вселенской (мясопустной) родительской субботы, совершил в нижнем храме Михаило-Архангельского кафедрального собора областной столицы особое заупокойное богослужение — парастас.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

***

По традиции, за неделю до наступления Великого поста, в день перед Неделей о Страшном суде, христиане молят Господа явить Свою милость ко всем усопшим христианам.

Именно поэтому в этот день Церковь молитвенно поминает всех умерших христиан, а в храмах служится особая, Вселенская панихида.

Слово «вселенская» говорит о том, что в этот день поминаются усопшие чада всей Вселенской Православной Церкви.

В какое бы время они ни жили и гражданами какого бы государства они ни были, если они были членами Православной Церкви, — за всех за них в этот день и молится Церковь.