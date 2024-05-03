Архангельск готовится к Родительской субботе

Особый день поминовения усопших родных и близких — Троицкую родительскую субботу — отметит Православная Церковь 22 июня 2024 года.

«Троицкой» суббота названа потому, что она приходится за день до великого двунадесятого праздника – дня Святой Троицы (Пятидесятницы).

В этот день памяти усопших верующие приходят в храмы на особую вселенскую панихиду – «Память совершаемая всех от века усопших православных христиан, отец и братии наших».

В Троицкую родительскую субботу Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно помолиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

Помимо Троицкой, в Православной Церкви есть и другие виды Родительских суббот, отмечаемых в иные дни церковного календарного года.