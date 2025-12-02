Вверх
Морская пехота поздравляет прекрасных женщин Поморья: с праздником весны

Ваша любовь – их броня! Бойцы легендарной 61-й бригады морской пехоты передали через Народный фронт слова признательности для прекрасной половины региона.

Гвардейцы признаются: жёны для них – надёжный фундамент, а их вера – источник силы. Они благодарны сёстрам за тепло семейного очага. А всё, что бойцы делают на службе – ради дочерей, их будущего и счастливого детства.

Вдали от дома морпехи особенно чувствуют гордость за своих женщин – сильных, нежных и бесконечно терпеливых.

Народный фронт присоединяется к нашим защитникам. Милые северяночки, с праздником! Будьте здоровы и любимы! Вы – наше вдохновение! 

08 март 09:30 | : Будни

