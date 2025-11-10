Вверх
Бойцы СВО поздравляют любимых северяночек с 8 марта.

В Народный фронт приходят поздравления от военнослужащих из Архангельской области.

В первые дни весны самые тёплые слова благодарности за веру и поддержку и самые нежные признания звучат в адрес прекрасной половины Поморья.

Милые женщины, ваша улыбка освещает этот мир, а ваша любовь обогревает его. Без вас никуда! Спасибо, голубушки, что вы есть!

Народный фронт с радостью присоединяется к словам бойцов.

Дорогие наши бабушки, мамы, жёны и доченьки! Прекрасного вам самочувствия, красоты, гармонии и мирного неба над головой. Пусть в сердце живёт любовь, а рядом всегда будут близкие люди и верные друзья.  

06 март 18:06 | : Будни

