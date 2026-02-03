Митрополит Корнилий совершил пастырский визит на юг Поморья

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 17 февраля совершил Божественную литургию в храме святых преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Шенкурске.

Главе митрополии сослужили епископ Котласский и Вельский Василий и клирики Архангельской и Котласской епархий.

Богослужебные песнопения исполнили певчие архиерейского хора Архангельской епархии под управлением Ирины Якуниной.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения и совершена молитва о Святой Руси.

Митрополит Корнилий обратился к участникам богослужения со словом приветствия, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Ваше Преосвященство, дорогой владыка Василий, сердечно благодарю Вас за благословение прибыть нам сюда, на святую Богоспасаемую Шенкурскую землю для того чтобы в этом святом храме, в стенах некогда славной древней обители совершить нам Божественную литургию и причаститься Святых Христовых Таин.

Святые отцы говорят нам о том, что молитва не знает пределов и границ, и никто и ничто не соединяет нас так, как объединяет Чаша Христова. В сегодняшний день, когда Святая Православная Церковь продолжает праздновать двунадесятый праздник Сретения Господня, мы с вами совершили общую молитву и прославили Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Святой Симеон Богоприимец, который был праведен и благочестив, как говорится в Евангелии, сподобился на своих руках понести Богомладенца Христа Спасителя. Он сказал пророческие слова Божией Матери: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Эти слова действительно стали пророческими. Господь пришел для того, чтобы собрать всех воедино, принес любовь на землю, ради нас и ради нашего спасения Христос Спаситель пролил Свою невинную пречистую кровь. Сегодня, предстоя за Божественной литургией, мы с вами слышали евангельское повествование о том, как Господь в Гефсиманском саду был предан Своим учеником Иудой за тридцать сребреников. Наверное, нет большего греха, чем предательство. Самое тяжелое – это предательство близких людей. Три с половиной года Иуда был учеником Христовым в лике апостолов, и Господь относился ко всем с любовью, обращаясь к ним, как к чадам. Иуда предал Спасителя. Господь всё вытерпел здесь, на земле, для того, чтобы спасти род человеческий. Добрые люди вместе с ангелами ликовали, когда Господь пришел на землю, а злые вместе с Иродом искали погубить Христа Спасителя. Когда Господь вышел на Свою земную проповедь, многие откликнулись на призыв Господа, и некоторые сделались Его учениками, а иные распалялись злобою на Христа Спасителя и пригвоздили Его ко кресту. Преславное Воскресение и Вознесение на Небеса не положили конца пререканию о имени Христа Спасителя на земле. Мы слышим слова о том, что откроются помышления многих сердец. Мы с вами, христиане, имеем нашу Заступницу, Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, Пречистую Богоматерь, Которой всех нас в лице Иоанна Богослова усыновил Христос Спаситель, умирая на кресте. Матерь Божия по Своей благодати имеет попечение о всем христианском роде. Завтра Святая Церковь чтит икону Богоматери «Взыскание погибших». В связи с тем, что на седмице мясопустной в среду не полагается совершение Божественной литургии, празднование перенесено на сегодня. История сего образа Пречистой Богоматери уходит в древние времена, когда мы читаем в повести о Феофиле у святителя Димитрия Ростовского, как некий человек по своему малодушию отрекся от Христа, а затем горячо молился пред образом Пречистой Богоматери и просил Ее, чтобы Она умолила Своего Сына Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы Господь простил ему грех отречения. Матерь Божия умолила своего сына и отдала ему ту хартию, которую он подписал своей кровью врагу рода человеческого. Сей святой образ, пред которым молился этот человек по имени Феофил, стал называться «Взыскание погибших». Мы знаем иные образы, которые именуются так же. Один из них находится на Средней Волге в городе Самара. Он явился в 1666 году воеводе Кадышеву. Затем его родственница пошла с этим святым образом для того, чтобы собрать милостыню для строительства святой обители, где была бы помещена икона Божией Матери. Она пришла в Санкт-Петербург к графу Шереметьеву, у которого тяжело болел одиннадцатилетний сын. Когда совершили молебное пение пред святым образом Богоматери, мальчик получил исцеление. Святитель Филарет Московский захотел видеть образ Пречистой, долго молился пред ним и нарисовал этому образу ризу, которую сделал благодарный граф Шереметьев. Святая икона находилась в Свято-Троицком Раковском женском монастыре, и многие люди приходили со своими скорбями, болезнями, недугами, открывали сердца пред пречистым образом Царицы Небесной. Мы слышим кроткий глас Пречистой: «Где будет икона Моя, там и Я буду незримо присутствовать». Никто не отошел от образа Царицы Небесной неутешен и не услышан, не получив благословение Матери Божией. Преклоним сегодня, дорогие мои, колена нашего сердца, как сказано в каноне Благовещения Пресвятой Богородицы, пред величеством славы Матери Божией. Испросим Ее благословения Церкви нашей Православной, Отечеству нашему и всему народу нашему, который любит Христа и Его Пречистую Богоматерь. Восхвалим сегодня Божию Матерь за то, что Она является Заступницей и Покровительницей рода христианского. Каждый из нас имеет свою земную мать, и когда нам плохо, мы приходим к ней и делимся своими скорбями, но Матерь Божия наша Вечная Мать, и если мы приходим к Ней со скорбями, то уходим, не имя никакой скорби, а если приходим с радостью, отходим от Нее, имея двойную радость. Верим и знаем, что и сегодня Матерь Божия здесь над нами простирает Свой материнский покров. Он не простирается на убийцами, еретиками, хулителями веры православной, но простирается над всеми нами. Мы грешные люди, но мы осознаем свою греховность, каемся пред Господом и идем под покров Пречистой Богоматери. Да сохранит Владычица мира всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!

С праздником Сретения Господня поздравляю всех вас, дорогие мои!

По окончании богослужения митрополит Корнилий встретился с главой Шенкурского округа Оксаной Красниковой. Ниже приводим полный текст архипастырского приветствия.

Уважаемая Оксана Ивановна!

Приветствую Вас и сердечно благодарю за возможность личной встречи и обсуждения вопросов взаимодействия Церкви и муниципальной власти.

Рад посетить Шенкурск и совершить в этом небольшом, но древнем и уютном городе Божественную литургию, за которой мы возносили горячие молитвы о всех жителях этого града, о мире всего мира и «Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея».

«Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», — сказал Господь наш Иисус Христос в Евангелии, и верующие люди, следуя завету Спасителя, собираются в храмах для того, чтобы прославить Господа и встретиться с Ним лицом к лицу.

Литургия — главное богослужение Православной Церкви — в переводе с греческого языка означает «общее дело». Совершая это богослужение, мы обращаемся ко Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим и причащаемся Святых Христовых Таин. Верим и знаем, что наши молитвы услышаны Господом Богом, и совершение Божественной литургии имеет духовное значение не только для участников этой удивительной службы, но и для всего града, в котором она совершается.

По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «участие в Литургии изменяет человеческую душу».

«Дай Бог, чтобы Церковь Божия могла сегодня нести современным людям великое свидетельство о необходимости хранить веру в сердце, хранить нравственное чувство, стремиться к лучшему, противостоять всякому злу в личной, семейной и в общественной жизни», — отмечает Предстоятель Русской Православной Церкви.

Радостно видеть, что церковная жизнь сегодня развивается не только в столичных и крупных городах, но и в глубинке, где люди сохраняют стремление участвовать в жизни Церкви и созидать духовный фундамент для всех остальных сфер человеческой жизни.

Сердечно благодарю Вас за теплый прием и за поддержку церковных инициатив на святой Шенкурской земле. Соработничество Церкви и власти на всех уровнях призвано служить благо нашего народа и сохранению духовных ценностей, без которых немыслимо существование России. Поэтому очень важно всем нам вместе трудиться над воспитанием молодого поколения, в частности, через изучение в школах основ православной культуры. Сегодня все больше родителей выбирают для изучения своих детей этот учебный модуль, и это вызывает радость и умеренный оптимизм. Дай Бог, чтобы эта добрая тенденция сохранялась в будущем.

Позвольте еще раз поблагодарить Вас за всё доброе, что Вы совершаете на посту главы Шенкурского муниципального округа Архангельской области, и выразить надежду на наше дальнейшее соработничество. Искренне желаю Вам помощи Божией в нелегких трудах и благословенных успехов на ниве служения Русскому Северу. Дай Вам Бог здравия, благоденствия и долгих лет жизни!

Сердечно благодарю за встречу и призываю на Вас Божие благословение!



