Продолжается визит Патриарха Кирилла в Архангельскую область

21 августа 2023 года, в праздник перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1566), праздник перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1992), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального монастыря.

Перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви поклонился честным мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа, покоящимся в соборе.

За Литургией Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий; епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков; епископ Котласский и Вельский Василий; епископ Плесецкий и Каргопольский Александр; епископ Озерский Порфирий, наместник Соловецкого монастыря; архимандрит Ианнуарий (Недачин), благочинный обители; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; иеромонах Никандр (Пилишин), и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; братия монастыря в священном сане.

В храме присутствовали: губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский, первый заместитель министра культуры РФ С.Г. Обрывалин, заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Д.А. Степаненко, заместитель председателя Правительства Архангельской области Е.В. Автушенко.

За богослужением молились руководитель Правового управления Московской Патриархии, настоятельница Алексеевского ставропигиального монастыря игумения Ксения (Чернега), заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин, многочисленные паломники.

Богослужебные песнопения исполнил хор братии монастыря под управлением иеродиакона Афанасия (Савельева).

На малом входе указом Святейшего Патриарха Кирилла за усердное служение Святой Церкви ряд клириков и насельников Соловецкого монастыря были удостоены богослужебно-иерархических наград:

права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Отче наш…»

архимандрит Герман (Чеботарь), насельник Соловецкого монастыря;

права служения Божественной литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы…»

архимандрит Ианнуарий (Недачин), насельник Соловецкого монастыря;

права ношения наперсного креста с украшениями

иеромонах Матфей (Романчук), настоятель Вознесенского скита Соловецкого монастыря;

иеромонах Петр (Сазонов), насельник Соловецкого монастыря;

права ношения палицы

иеромонах Кассиан (Анисимов), насельник Вознесенского скита Соловецкого монастыря;

иеромонах Нестор (Волобуев), насельник Соловецкого монастыря;

права ношения камилавки

иерей Евгений Клевцов, клирик Архангельского подворья Соловецкого монастыря;

права ношения двойного ораря

иеродиакон Иринарх (Смирнов), насельник Голгофо-Распятского Анзерского скита Соловецкого монастыря.

Проповедь перед причастием произнес игумен Симеон (Хисамутдинов), настоятель подворья Соловецкого монастыря в Кеми.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии у мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких было совершено славление, Святейший Владыка прочитал молитву.

Наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес Его Святейшеству икону преподобных Зосимы, Савватия и Германа.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил епископа Порфирия за наместнические труды и вручил ему памятную панагию. В дар Соловецкой обители Предстоятель передал икону святителя Серафима, архиепископа Богучарского, а насельникам обители — служебники.

Затем Святейший Владыка принял участие в братской трапезе.