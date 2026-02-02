Осужденные Поморья расплачиваются по долгам с воли

Осужденные Поморья погасили долги по искам на сумму более 90 миллионов рублей благодаря работе в колониях

Исполнительные листы имеют практически 98 процентов из числа подлежащих привлечению к труду в местах лишения свободы. Основной источник перечислений – оплата за труд на производственных участках в Центрах трудовой адаптации осужденных колоний.

В общей сложности отбывающие наказание в исправительных учреждениях региона перечислили потерпевшим и по алиментным обязательствам более 90 миллионов рублей.

Администрации исправительных учреждений обеспечивают организацию начислений и удержаний в соответствии с действующим законодательством. Проводится разъяснительная работа с отбывающими наказание о порядке исполнения исполнительных документов и ответственности за неисполнение обязательств. Такой комплексный подход обеспечивает восстановление прав потерпевших.

Стоит отметить, что вопросы возмещения ущерба и исполнения исковых обязательств учитываются при рассмотрении ходатайств об условно досрочном освобождении. В соответствии с УИК РФ в материалах, предоставляемых в суд, должны содержаться сведения о том, каким образом осужденный возместил причиненный ущерб в период отбывания наказания.