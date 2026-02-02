Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осужденные Поморья расплачиваются по долгам с воли

Осужденные Поморья погасили долги по искам на сумму более 90 миллионов рублей благодаря работе в колониях

Исполнительные листы имеют практически 98 процентов из числа подлежащих привлечению к труду в местах лишения свободы. Основной источник перечислений – оплата за труд на производственных участках в Центрах трудовой адаптации осужденных колоний. 

В общей сложности отбывающие наказание в исправительных учреждениях региона перечислили потерпевшим и по алиментным обязательствам более 90 миллионов рублей.

Администрации исправительных учреждений обеспечивают организацию начислений и удержаний в соответствии с действующим законодательством. Проводится разъяснительная работа с отбывающими наказание о порядке исполнения исполнительных документов и ответственности за неисполнение обязательств. Такой комплексный подход обеспечивает восстановление прав потерпевших.

Стоит отметить, что вопросы возмещения ущерба и исполнения исковых обязательств учитываются при рассмотрении ходатайств об условно досрочном освобождении. В соответствии с УИК РФ в материалах, предоставляемых в суд, должны содержаться сведения о том, каким образом осужденный возместил причиненный ущерб в период отбывания наказания.

 

 

16 февраль 12:55 | : Будни

Главные новости


Стратегия добрых дел. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Денег в бюджете нет!". О родиноведении замолвлю слово

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (198)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20