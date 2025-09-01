Вверх
Обитатели архангельских колоний готовятся к конкурсу икон

В УФСИН России по Архангельской области проводится предварительный этап конкурса православной иконописи «Канон» в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением».

Творческое мероприятие проводится ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы и организуется Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Синодальным отделом Русской Православной церкви по тюремному служению, Общественным советом при ФСИН России по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы». 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях Архангельской области, традиционно принимают активное участие в конкурсе. Ежегодно на суд жюри  предоставляются иконописные произведения, выполненные в соответствии с православными  канонами. Лучшая работа, отобранная членами комиссии в аппарате Управления, в середине ноября будет направлена во ФСИН России для участия в основном этапе конкурса. 

Объявление итогов и награждение победителей пройдет в период проведения Международных Рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве в январе следующего года. 

 

24 сентябрь

